El 90% de denuncias a Mossos por delitos informáticos no prosperan por falta de indicios o medios

Solo el 2,5% de estafas informáticas denunciadas en 2022 se judicializaron



BARCELONA, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Por encima del 90% de denuncias que se presentan ante los Mossos d'Esquadra por delitos informáticos no se llegan a investigar en la vía judicial "porque no hay de dónde tirar o porque no hay medios suficientes para atender a todas estas denuncias".

Lo ha explicado este martes el fiscal delegado del servicio de criminalidad informática en la provincia de Barcelona, Roberto Valverde, al presentar a los periodistas la memoria de la Fiscalía de 2022.

Valverde ha remarcado que la proporción cambia cuando estos delitos incluyen contenido sexual que afecta a menores: en estos casos, entorno al 80% de las denuncias se envían al juzgado con solo una investigación preliminar por parte de la policía.

En 2022, los Mossos recibieron unas 38.000 denuncias por delitos informáticos, y de estas la inmensa mayoría (unas 36.500) fueron por estafas, un delito que de media acapara el 95% de las denuncias relacionadas con internet.

Como muestra de la dificultad para indagar en estos casos y que la denuncia prospere, Valverde ha explicado que solo el 2,5% de las denuncias por estafa informática llegaron a judicializarse, lo que supone "una cifra negra de investigación enorme".

DIFICULTAD DE INVESTIGAR

El fiscal ha contado que esto ocurre porque en ocasiones los datos para investigar la estafa online son "nulos", y también es muy frecuente que estas investigaciones lleven a otros países, desde donde se ha delinquido o de donde proceden los sospechosos, que suelen elegir estados que no tienden a colaborar con la justicia.

Valverde ha señalado que este tipo de investigaciones, que escalan a nivel internacional, suponen un coste desmesurado para estafas pequeñas, y en el mismo sentido ha reconocido que sería "desproporcionado" usar medidas como intervenir comunicaciones de investigados (por la afectación que tiene a sus derechos) si se trata de estafas de pequeña cantidad.

Por eso ha destacado la importancia de la inteligencia policial para detectar organizaciones y redes dedicadas a la estafa, pues una estafa de por ejemplo 200 euros no supone la misma entidad si hay múltiples víctimas de un mismo grupo.

En este sentido, el fiscal confía en que el nuevo organigrama de Mossos, que ha añadido una Región Policial Virtual y una Comisaría General Virtual especializadas en estos delitos, contribuirá a "estudiar estas estafas que se quedan descolgadas".

AMENAZAS Y COACCIONES

Siguiendo con su balance de 2022, Valverde ha destacado un "aumento muy importante" de las coacciones y amenazas a personas que han visitado páginas webs relacionadas con la prostitución y más tarde han sufrido chantaje reclamando dinero para no exponer públicamente o ante sus contactos que son usuarios de estos servicios.

También ha destacado un aumento de los delitos de revelación de secretos y difusión de imágenes que afectan a personas que chatean con quien creen que es una pareja que han conocido por internet, a quien envían fotos sexuales, y después los usuarios que realmente están detrás del perfil los chantajean con difundir sus fotos, y también han crecido las causas abiertas por delitos de pornografía infantil.