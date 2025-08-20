El 99% de barceloneses tiene un refugio climático a 10 minutos de casa y un 90% los fines de semana

Joven entrando en un refugio climático de Barcelona en el barrio de Trinitat Vella de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha reforzado la red de refugios climáticos para procurar una mejor cobertura durante el mes de agosto, consiguiendo que el 99% de la población tenga un sitio donde resguardarse del calor a menos de 10 minutos de su casa entre semana y por un 90% en fin de semana.

En declaraciones este miércoles, la primera teniente de alcalde de Barcelona, Laia Bonet, ha reivindicado al apuesta del consistorio por ofrecer "mayor cobertura y mayor capilaridad" de refugios climáticos en las zonas más vulnerables de la ciudad.

También ha destacado la importancia de informar a la población de los puntos más cercanos de la red, que realiza un equipo de informadores a pie de calle durante las primeras semanas de verano, también encargados de divulgar la figura del microrefugio.

Estos refugios improvisados se tratan de farmacias, librerías y otros comercios de proximidad que en determinados momentos de máximo calor pueden ser útiles para cobijarse, hacer una breve pausa y además encontrar información sobre la red de refugios, indica Bonet.

Durante el mes de agosto se han mantenido abiertos un total de 256 refugios climáticos entre semana, 17 más que en 2024, y 189 en fin de semana, 21 más que en 2024, y este año el gobierno municipal se ha centrado en mejorar la oferta en los 33 barrios más vulnerables.