Abertis completa la compra del 100% de los túneles de Vallvidrera (Barcelona) y Cadí (Girona)

Entrada del túnel del Cadí. - ABERTIS

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

Abertis ha cerrado un acuerdo con la francesa Crédit Agricole Assurances para completar la compra con la adquisición del 49,99% de la sociedad de Túnels de Barcelona i Cadí, que explota los túneles de Vallvidrera y del Cadí, informa en un comunicado este jueves.

El túnel de Vallvidrera une Barcelona con Sant Cugat del Vallès (Barcelona), mientras que el del Cadí comunica las comarcas del Berguedà (Barcelona) y la Cerdanya (Girona y Lleida).

Túnels de Barcelona i Cadí es la sociedad concesionaria responsable de la conservación y explotación de las dos infraestructuras y sus accesos, e inició la explotación en 2013, con contrato hasta 2037.

Abertis ha explicado que con esta operación "aumenta su exposición en Catalunya y refuerza su posición en un mercado estratégico como España".

"Esta operación, junto a las últimas adquisiciones realizadas este año, supone un nuevo hito en la consecución de la estrategia del Grupo de mantener un porfolio diversificado y equilibrado, con un mix de divisas fuertes, y en entornos jurídicos estables", ha añadido.