Abierto el plazo para los II Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya

BARCELONA 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat abre este martes el plazo para presentar las solicitudes para participar en la II edición de los Premis Nacionals Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya de 2025.

El plazo finalizará el próximo 19 de noviembre, las muestras se recogerán entre el 20 y el 30 de noviembre y los premios concedidos se harán públicos en la sede electrónica de la Generalitat de Catalunya, informa la Conselleria este martes en un comunicado.

Los premios que se otorgan son, entre otros, el de aceites de oliva virgen extra de grandes productores, de pequeños productores, de producción ecológica, monovarietales, elaborados en proyectos de recuperación de variedades autóctonas y embalaje.