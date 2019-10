La abogada de Cuixart pide no especular con un tercer grado cercano para los condenados

Publicado 14/10/2019 14:50:54 CET

La abogada de Jordi Cuixart --condenado a 9 años de cárcel por el 1-O--, Marina Roig, ha pedido este lunes prudencia ante las especulaciones de un posible tercer grado penitenciario cercano para los condenados, y ha recordado que las penas van de 9 a 13 años de prisión: "Prudencia ante estas manifestaciones tan optimistas".

"Será muy difícil que en un corto lapso de tiempo el TS" conceda un tercer grado, ha declarado a los periodistas ante la cárcel de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona).

"Hemos oído en algún momento que por Navidad estarán en casa. Sinceramente, el grupo de abogados no creemos que esto pueda ser así", ha reiterado, y ha pedido dejar que los presos asimilen la sentencia antes de tomar alguna decisión por su parte.

En el caso de Cuixart, ha dicho que mantiene una opinión que "él tiene que acabar de desarrollar con sus letrados".

"Tal vez no se acoja a determinados beneficios penitenciarios porque considera que no ha cometido ningún delito" y que, por tanto, no tiene que hacer ningún tipo de rehabilitación, ha explicado Roig.

"Lo iremos analizando con él. Es muy prematuro hoy, que tenemos la sentencia en la mano. Ni siquiera hemos conseguido leer las 493 páginas" de la sentencia, ha añadido.