Abren las inscripciones para la Zurich Marató de Barcelona 2027

Archivo - Imagen de la Zurich Marató de Barcelona 2026 - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Zurich Marató de Barcelona ha abierto inscripciones para su próxima edición, que se celebrará el 14 de marzo de 2027, en la que esperan reeditar el "éxito" de la anterior, consolidándose entre los 5 circuitos más rápidos del mundo, por detrás de Chicago, Berlín y Londres.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Barcelona, David Escudé, ha augurado que la del año que viene "será una edición increíble" que volverá a situar a la ciudad en el centro del atletismo internacional, reza un comunicado este jueves.

El director de Assets de RPM Sports, Cristian Llorens, ha afirmado que "el éxito de las anteriores ediciones" motiva a la organización a ser más ambiciosos, construyendo una experiencia de primer nivel, con los corredores en el centro.

De este modo, Barcelona seguirá apostando por su maratón y consolidando a la ciudad como "escenario definitivo donde los sueños y los retos de muchos corredores y corredoras se hacen realidad sobre el asfalto".

Las inscripciones están disponibles en la página web de la Zurich Marató de Barcelona y tienen un precio de 80 euros en su versión más económica, que incluye medalla y camiseta, 147, 85 en su opción intermedia, con fotografías y medalla personalizada, y 203,80 en su última versión, con llavero oficial y una ilustración.