AC reprocha a Rull que se "sancione la libertad de opinión y expresión" en el Parlament

La diputada de AC Rosa Maria Soberana y el secretario de comunicación de la formación, Lluís Areny, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de comunicación de Aliança Catalana (AC), Lluís Areny, ha reprochado este martes al presidente del Parlament, Josep Rull, que se "sancione la libertad de opinión y expresión" en el Parlament, tras el procedimiento de verificación del código de conducta abierto a la diputada y líder de AC, Sílvia Orriols.

En rueda de prensa desde la Cámara, junto con la diputada de la formación Rosa Maria Soberana, Areny también ha criticado que se "estudie una reforma del reglamento de la Comissió de l'Estatut del Diputat para sancionar a aquellos diputados que determinen que emiten discursos de odio".

"¿Quién establacerá qué es un discurso de odio? ¿Ahora haréis de jueces? La inviolabilidad parlamentaria no es un privilegio personal, es una garantía democrática", ha asegurado.

Además, ha afirmado que "cuando se redefine la verdad por decreto se abre la puerta al totalitarismo" y ha defendido que AC seguirá diciendo aquello en lo que cree, pese a que incomode, textualmente.

Así, se ha dirigido nuevamente a Rull para exigirle que elija entre "mantener viva su promesa de defender la inviolabilidad parlamentaria o pasar a la historia como el presidente que puso un bozal a la palabra de los diputados catalanes".

ADJUDICACIÓN DE TERRENOS EN LLEIDA

Por su parte, Soberana se ha referido a las "graves irregularidades que presuntamente ha cometido el gobierno socialista de la Paeria de Lleida en la propuesta de adjudicación de unos terrenos municipales".

Según ella este terreno de casi 9.000 metros cuadrados se ha adjudicado "a un precio ridículo para que se construya una macromezquita" y ha informado que su formación ha presentado un recurso por la falta de informes perceptivos y la ausencia de estudios técnicos sobre el impacto urbanístico, textualmente.