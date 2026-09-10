La ACA doblará la capacidad de regenerar agua en la estación de L'Escala (Girona)

Estación de Regeneración de Agua de L'Escala - ACA

GIRONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha iniciado los trámites para doblar la capacidad de producción de agua regenerada en la comarca del Alt Empordà (Girona), con la licitación del contrato para ampliar la capacidad de tratamiento de la Estación de Regeneración de Agua (ERA) de L'Escala.

Se prevé una inversión superior a los 1,5 millones de euros, cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea, en el marco del programa Feder de Catalunya 2021-2027, informa este jueves la ACA en un comunicado.

Los trabajos incrementarán la capacidad de producción de la actual planta, pasando de los 6.000 a los 13.000 metros cúbicos al día, y se contemplan otras medidas como la ampliación de la capacidad de bombeo y filtración, la renovación del tratamiento de ultraviolados y la construcción de un nuevo depósito para mejorar la desinfección.