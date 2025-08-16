La ACA rehabilitará el espacio fluvial del río Ter en Jafre (Girona)

El ámbito previsto para los trabajos en el río Ter - AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA ACA

GIRONA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de l'Aigua (ACA) licitará obras para mejorar la conectividad del tramo del río Ter que queda seco en periodo de estiaje a su paso por Jafre (Girona), permitiendo el paso de agua y la proliferación de hábitats.

El objetivo es igualar los dos brazos que forman el meandro del río en esta zona, permitiendo implantar un sistema que garantice el agua todo el año y evite el efecto nocivo de las crecidas, informa este sábado el ACA en un comunicado.

Las primeras actuaciones consistirán en la retirada y eliminación de especies vegetales invasoras, para posteriormente realizar movimientos de tierra y consolidar el trazado del brazo secuandario del río, mejorando el curso fluvial.

Para preservar la presencia de agua en este punto se habilitarán una serie de balsas con sistemas impermeables para retener el agua y evitar su inflitración en el terreno, para favorecer a las especies de anfibios en la zona.

El presupuesto para esta licitación supera los 391.000 euros, en un proyecto cofinanciado por los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).