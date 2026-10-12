Acaba en el Vallès Oriental (Barcelona) el dispositivo de primera recuperación tras las lluvias

Uno de los trabajos - PROTECCIÓ CIVIL

BARCELONA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de la Generalitat ha acabado el dispositivo de primera recuperación de los municipios afectados por las lluvias en la comarca del Vallès Oriental (Barcelona) que empezó el 5 de octubre, informa este lunes en un comunicado.

Se ha trabajado sobre todo en Granollers, Vilanova del Vallès, Cardedeu y Montornès del Vallès, retirando barro de calles e interiores de edificios, retirando árboles afectados, limpiando calzadas y aceras, desembozando imbornales y recuperando pasos de peatones y accesos, con herramientas manuales y vehículos cisterna con agua a presión.

Han participado más de 200 de voluntarios de 31 asociaciones de voluntarios de Protecció Civil de municipios catalanes, han tenido apoyo logístico de Cruz Roja, y se ha coordinado también con los ayuntamientos afectados y con Bombers de la Generalitat.