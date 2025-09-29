Acave mantiene "buenas perspectivas" para el cierre de la temporada turística de 2025

BARCELONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las agencias de viajes que han participado en el 25 Foro Acave han explicado que mantienen las "buenas perspectivas" para el cierre de la temporada turística de 2025, informa la entidad en un comunicado este lunes.

Más de 250 profesionales del sector han participado en el encuentro y han señalado que las reservas han crecido entre un 5% y un 15% interanual, y que "las previsiones para otoño también auguran un aumento similar".

El presidente de Acave, Jordi Martí, ha explicado que "el sector de las agencias de viajes no deja de demostrar año tras año su estabilidad y resiliencia".

Según los participantes, el balance del verano es "muy positivo", con un aumento superior al 10% interanual para el 52% de las agencias y por encima del 15% para el 13% de las agencias.

De cara a otoño, el 65% de las agencias encuestadas prevé crecer entre el 5% y el 15% respecto a un año atrás, mientras que un 18% prevé repetir resultados.