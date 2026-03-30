Un accidente entre un camión y una furgoneta corta 2 carriles en la AP-7 en Constantí (Tarragona)

TARRAGONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un accidente entre un camión y una furgoneta ha cortado dos de los tres carriles en la AP-7 en Constantí (Tarragona) en sentido Barcelona desde las 11.46 horas.

A raíz del incidente se acumulan 2,5 kilómetros de colas, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

También hay densidad en la AP-7 entre Subirats y Castellbisbal (Barcelona) hacia Tarragona, con 13 kilómetros de retenciones, a causa de un accidente en que se han visto implicados tres turismos.