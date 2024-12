Accionistas minoritarios del Sabadell ven "inviable" la OPA con las condiciones actuales

Jordi Casas afirma no tener "ninguna confianza" en lo que podría hacer el BBVA al frente del banco

BARCELONA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Associació d'Accionistes Minoritaris Banc Sabadell, Jordi Casas, ha señalado que la OPA planteada por BBVA contra la entidad catalana es "inviable" con las condiciones actuales.

Lo ha dicho en una entrevista de este miércoles en 'Món Economia' recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que "no desviarán al accionista del Sabadell" y ha augurado que el BBVA no pondrá dinero encima de la mesa, en sus palabras, para ello.

"¡Escúcheme, ustedes me querían liar, ahora no lo quieran arreglar! No tengo ninguna confianza en lo que va a hacer usted pasado mañana si es el propietario del banco", ha indicado, en referencia al BBVA.

También ha reprochado que se presentara una OPA en plena campaña electoral, y ha opinado que se "podía hacer una lectura política: una agresión a la única entidad financiera que nació como banco en Catalunya" ya que, a su juicio, CaixaBank nació como caja de ahorros.

"¿Por qué una historia como ésta debe terminar de una forma tan hostil? Se trata de respetar una historia de éxito ejemplar", ha reivindicado Casas, que cree que con dos gobiernos y las patronales en contra, el BBVA debería replantearse la OPA.

GRAN CAPITAL

De hecho, ha señalado que no le parecería raro que la entidad retirase la OPA próximamente ya que, según él, el consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ya lo ha insinuado un par de veces, y respecto a la postura de los grandes inversores, ha rechazado que sea un factor fiable.

"Decir que el gran capital estaría automáticamente a favor de la OPA es cómo asegurar que el Barça ganaría a Las Palmas. Y, al final, perdieron", ha ironizado Casas, que ha apreciado que GCQ Partners ha vendido sus acciones de BBVA, lo que ve un síntoma de que, en sus palabras, no quieren complicarse la vida con movimientos como este.