Ace Alzheimer Barcelona lidera un estudio sobre la estimulación digital en deterioro cognitivo

Archivo - Pilar coge la mano de Valentín, su marido, que tiene Alzheimer. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ace Alzheimer Center Barcelona lidera un piloto clínico centrado en la evaluación de intervenciones digitales de estimulación cognitiva en personas con deterioro cognitivo leve (MCI) y demencia leve.

Se trata de uno de los pilotos del proyecto europeo COMFORTage, financiado por Horizon Europe, que busca desarrollar modelos personalizados de prevención y tratamiento de la demencia y la fragilidad mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y tecnologías digitales, informa el centro en un comunicado de este jueves.

100 PARTICIPANTES

El estudio incluirá 100 participantes de entre 60 y 85 años, tendrá un seguimiento de dos años y mediará como resultado principal la evolución del rendimiento cognitivo mediante la bateria Nbace, una herramienta desarrollada por Ace Alzheimer que analiza funciones como la memoria, la atención, el lenguaje, las capacidades visuoespaciales y las funciones ejecutivas.

Los participantes formarán parte del programa de forma gratuita, lo que les permitirá acceder a un tratamiento de coste elevado en el marco del proyecto, que también valorará el impacto de las intervenciones en el bienestar físico, psicológico y funcional de los pacientes.

Para hacerlo, los participantes se dividen en dos grupos: uno que realiza actividades digitales de estimulación cognitiva durante el primer año, y otro que sigue las pautas de atención habituales.

2 AÑOS DE SEGUIMIENTO

A lo largo del seguimiento, que durará 2 años, se recogerán datos clínicos, neuropsicológicos, genéticos, de neuroimagen y de lenguaje, así como de biomarcadores plasmáticos y del líquido cefalorraquídeo (CSF).

Este enfoque multidimensional permitirá analizar cómo las intervenciones digitales y personalizadas pueden ralentizar el deterioro cognitivo, mejorar la calidad de vida de los pacientes y fomentar un envejecimiento personalizado.