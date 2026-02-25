Un acertante en Lliçà d'Amunt (Barcelona) se lleva un premio de un millón del sorteo de Euromillones

Archivo - Una mujer pasa por Administración de loterías - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

BARCELONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El sorteo del Euromillones celebrado este pasado martes, 24 de febrero, ha dejado un premio de un millón de euros en la localidad barcelonesa de Lliçà d'Amunt, según informa Loterías y Apuestas del Estado.

En concreto, el boleto acertante de 'El Millón', con código ZCF96290, ha sido validado en el en la Administración de Loterías número 2 de la localidad, situada en Pompeu Fabra, s/n.

La combinación ganadora del sorteo de la Euromillones celebrado este martes, 24 de febrero, ha estado formada por los números 10, 27, 40, 43, 47. Las estrellas son 6 y 10. La recaudación ha ascendido a 61.290.915 euros.

En el sorteo de hoy, no existen boletos acertantes de Primera Categoría (cinco más dos). En cambio, hay dos boletos acertantes de Segunda Categoría (cinco más uno), que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Alguazas (Murcia), situada en Gran Vía San Onofre, 2C, y en la número 513 de Madrid, situada en C.C. La Ronda Telefónica, Ronda de la Comunicación, s/n.

Además, existe un boleto acertante de Tercera Categoría (cinco más cero), que ha sido validado en la Administración de Loterías número 1 de Sant Llorenç des Cardassar (Illes Balears), situada en Major, 60.