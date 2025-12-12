La ACM cofinanciará 4 proyectos para combatir la despoblación en municipios rurales de Catalunya

El vicepresidente de la ACM, Jaume Oliveras, junto a representantes de los municipios premiados en la 4a edición del 'Proyecto de Arraigo al Territorio' - ACM

La Associació Catalana de Municipis (ACM) ha elegido este viernes a los 4 proyectos piloto que cofinanciará con el objetivo de combatir el despoblamiento de municipios catalanes, en el marco de la 4a edición del 'Proyecto de Arraigo al Territorio', ha anunciado la entidad municipalista en un comunicado.

Se trata de los proyectos presentados por los municipios de la Vall de Boí (Lleida), Saldes (Barcelona), Baix Pallars (Lleida) y el proyecto conjunto de Alins, Esterri de Cardós, Llavorsí y Vall de Cardós (Lleida), que recibirán 14.000 euros cada uno aportados por la Fundació Transparència i Bon Govern Local (FTBG) de la ACM.

El proyecto busca reconocer iniciativas que promuevan la cohesión social y el desarrollo sostenible para combatir el despoblamiento y potenciar el territorio rural, y para esta edición se han presentado 18 proyectos de 17 ayuntamientos y 3 consejos comarcales catalanes.

El vicepresidente primero de la ACM, Jaume Oliveras, ha subrayado la importancia del mundo local como "motor de innovación" y compromiso con el territorio, espíritu que ha destacado en los proyectos reconocidos.

"Son iniciativas que combinan sostenibilidad, identidad, cultura, energía verde, innovación y cuidado de las personas, y son proyectos que nacen de la comunidad y que devuelven valor a la comunidad", ha resumido.

BUS ELÉCTRICO MUNICIPAL

La Vall de Boí impulsará un estudio de movilidad para optimizar el bus eléctrico municipal, que definirá "rutas estratégicas y horarios óptimos", así como paradas que puedan cubrir zonas sin transporte público.

También se formará a personal especializado para mejorar la calidad del servicio, todo ello con el objetivo de reducir las emisiones contaminantes y mejorar las comunicaciones entre los pueblos de la zona, que son pueblos de montaña.

LABORATORIO RURAL

En Saldes se creará el Moixeró Lab, un laboratorio rural cultural que busca albergar y combinar la creación artística contemporánea, la música y el audiovisual con la bioeconomía y la recuperación de oficios tradicionales y actividades de artesanía.

Habrá un Obrador Compartido comunitario para actividades educativas, culturales y agroalimentarias con el objetivo de "aumentar el dinamismo económico y social" del municipio.

RECUPERACIÓN PATRIMONIAL

La recuperación de patrimonio es el eje principal de la propuesta premiada de Baix Pallars, que convertirá la zona del Alfolí de la Sal, en Gerri de la Sal, para que sea un espacio de referencia con actividades culturales y educativas.

La iniciativa ofrecerá nuevas oportunidades a jóvenes y familias para su arraigo en la población, y atraerá propuestas artísticas y culturales de la zona que permitirán generar actividad económica en el municipio.

CENTRO DE BIOMASA

Por su parte, el proyecto conjunto de Alins, Esterri de Cardós, Llavorsí y Vall de Cardós permitirá crear un centro logístico de biomasa intermunicipal en una nave en desuso que centralizará la astilla que alimentará las calderas municipales.

De esta forma, se mejorará la gestión de los recursos forestales de estos municipios del Pirineo, mientras se reduce el uso de combustibles fósiles.

ACCÉSIT A LES GARRIGUES

Más allá de estos reconocimientos, en esta edición el Consell Comarcal de les Garrigues (Lleida) ha recibido el accésit para su proyecto EMPIC, Plataforma de Servicios de Proximidad a la Gente Mayor, una iniciativa que agrupa servicios de todos los municipios de la comarca.

A través de este proyecto, se dan a conocer servicios de fisioterapia, podología, talleres de memoria, nuevas tecnologías, baile y manualidades, con la voluntad de fomentar el "envejecimiento activo" en los pueblos de esta comarca.