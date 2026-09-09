La ACM destaca la contribución de Josep Grau a la "consolidación" del municipalismo catalán

El exconseller y expresidente de la ACM Josep Grau - ACM

BARCELONA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La ACM ha destacado este miércoles la contribución de al exconseller de Agricultura de la Generalitat Josep Grau a la "consolidación" del municipalismo catalán y le ha agradecido sus años de dedicación a este ámbito tras su muerte a los 80 años.

En un comunicado, la entidad ha lamentado la muerte de Grau, que fue alcalde de Mollerussa (Lleida) entre 1987 y 1999 y presidente de la ACM entre 1997 y 1999, y ha trasladado su pésame a la familia, amistades y ciudadanía de Mollerussa.

Durante su etapa al frente de la ACM, apostó por un municipalismo "fuerte, con capacidad de incidencia y de transformación, y a la vez respetuoso con el marco competencial de la Generalitat".

Su presidencia se produjo en un momento de "consolidación" del papel de los gobiernos locales y de un mayor reconocimiento del municipalismo.

Uno de sus legados en la ACM fue el Fòrum de Joves Electes, un espacio para dar voz y facilitar el intercambio de experiencias entre los electos municipales más jóvenes y reforzar su participación en el debate sobre el presente y el futuro del mundo local.