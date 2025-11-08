La ACT formará parte de la nueva Junta Directiva de los Miembros Afiliados de ONU Turismo

BARCELONA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agència Catalana de Turisme (ACT) de la Conselleria de Empresa y Trabajo de la Generalitat ha sido escogida junto a una veintena de miembros más para formar parte de la nueva Junta Directiva de los Miembros Afiliados de ONU Turismo para el periodo 2026-2029, en representación de los más de 500 miembros afiliados a ONU Turismo.

Este es un organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo responsable, sostenible y de acceso universal, informa la Conselleria en un comunicado este sábado.

La ACT ocupará uno de los ocho asientos de la lista global, que reúne a representantes de ámbito internacional, mientras que el resto corresponden a dos miembros por cada una de las seis regiones que conforman el organismo: África, América, Asia Oriental y Pacífico, Europa, Oriente Medio y Asia Meridional.

La elección de la ACT representa un reconocimiento internacional al papel de Catalunya como destino de referencia y a su nueva estrategia de marketing turístico, '(+) Catalunya, millor turisme', que presentó el pasado mes de julio.

La presencia de la ACT en la Junta Directiva le permitirá contribuir activamente en la definición de las estrategias globales del sector turístico y reforzar la posición de Catalunya en los espacios de decisión internacionales, compartiendo buenas prácticas y estableciendo nuevas alianzas con actores clave del turismo mundial.

NECSTOUR EN LA PRESIDENCIA

Asimismo, la red de regiones europeas para un turismo sostenible y competitivo, NECSTouR, fundada por la ACT conjuntamente con otras entidades de la Toscana y la región PACA (Provenza, Alpes, Costa Azul), ha sido elegida también por ser uno de los 20 integrantes de esta junta de afiliados a la ONU Turismo y ocupará la Presidencia.

De esta forma, Catalunya, como miembro destacado de NECSTouR --integrada por 41 regiones europeas y 30 miembros asociados, entre empresas, instituciones, universidades y asociaciones del sector turístico europeo--, será la encargada de representar a la red en el ejercicio de este cargo ante ONU Turismo.

La nueva Junta Directiva de los Miembros Afiliados se ha dado a conocer en el marco de la 26a Asamblea General de ONU Turismo, que se celebra del 7 al 11 de noviembre en Riad (Arabia Saudita) y reúne a representantes de gobiernos, instituciones internacionales y actores clave del sector turístico.