Activado el Pla Municipal d'Emergència en alerta por riesgo de insuficiencia drenante en Barcelona

BARCELONA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Protecció Civil de Barcelona ha activado este domingo por la tarde el Pla d'Actuació d'Emergència Municipal por riesgo de insuficiencia drenante en fase de alerta a causa de la lluvia en Barcelona, informa el Ayuntamiento en un comunicado.

En previsión de que pueda haber lluvias intensas durante las próximas horas, el Ayuntamiento ha pedido seguir algunos consejos como revisar el tejado, pararrayos y bajantes de agua; desconectar aparatos eléctricos, y guardar productos tóxicos fuera del alcance del agua, entre otros.

Respecto a la conducción, ha recomendado moderar la velocidad, frenar con suavidad, mantener la distancia prudencial con el resto de vehículos y no atravesar zonas inundadas.