El acto institucional de la Diada reivindica "la libertad de los presos políticos y exiliados"

Repasa historias de antiguos exiliados y encarcelados, y da voz a los procesados por el 1-O con el lema 'Tornarem'

El acto institucional del Govern y el Parlament celebrado este miércoles con motivo de la Diada en la plaza Sant Jaume de Barcelona ha reivindicado, bajo el lema 'Tornarem' (Volveremos), "la resistencia colectiva y la libertad de los presos políticos y exiliados", con la maleta como símbolo e hilo conductor.

El evento ha estado encabezado por el presidente de la Generalitat, Quim Torra, junto al presidente del Parlament, Roger Torrent, y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y con la asistencia de los consellers del Govern, de miembros de la Mesa de la Cámara y de representantes de partidos independentistas.

El acto ha comenzado a las 22 horas, cuando Torra ha pasado revista a la formación de gala de los Mossos d'Esquadra, que le han pedido autorización para sacar la 'senyera' que custodian al exterior y para izarla en el balcón de la Generalitat, mientras el Cor Jove Nacional de Catalunya ha entonado el 'Cant de la Senyera', y han dado paso al primero de los vídeos sobre la histórica huelga catalana de La Canadenca.

"Una maleta no se hace igual si se hace para viajar que si es para ir al exilio o a la cárcel. Hay presos, refugiados y exiliados que llenan la maleta de esperanza y de futuro. Pero, aunque les quiten la libertad o les echen de casa, no pueden borrar un deseo, un clamor o una promesa: Volveremos", ha pronunciado una voz en off, que después ha relatado la historia de la huelga de La Canadenca de 1919.

Con una escenografía de bombillas gigantes sobre el escenario que hacían referencia a la empresa eléctrica cuyos trabajadores se declararon en huelga hace 100 años, In Crescendo y la Coral Sant Jordi han entonado la canción 'La gent no s'adona del poder que té" (La gente no se da cuenta del poder que tiene).

A continuación, se ha rememorado el exilio republicano de 1939: "No sabían si sería para siempre. Para algunos lo fue, para otros no. No sabemos cuántos no se quitaron de la cabeza la misma idea: Volveremos", y ha recordado a la escritora Teresa Pàmies como una de las personas que se exilió y el centenario del poeta Joan Brossa, acompañado de la interpretación de 'Final', por Alba Carmona, Miquel Gil, Sol Picó y la Orquestra de Cambra Terrassa 48.

El siguiente vídeo ha ido dedicado a dos supervivientes de los campos de concentración nazis, Conxita Grangé y Neus Català --que han muerto este año-- en el que se explicaba cómo los exiliados han llenado a lo largo de sus vidas sus maletas de "incertidumbre y miedo" y que subrayaba que, hoy en día, aún hay gente que se ve obligada a huir de la esclavitud, la guerra y la muerte.

Además, se ha podido ver un pequeño fragmento de unas declaraciones de Català, en las que explicaba sus vivencias, se mostraba convencida de que moriría pobre y confesaba: "He vivido mucho, he llorado mucho y creo que mi vida ha sido completa".

La canción 'Pensament' interpretada por Marina Rosell con la Orquesta de Cambra Terrassa 48 y la Coral Sant Jordi y unas imágenes de exiliados a lo largo de la historia han dado paso a las palabras de los dirigentes encarcelados por impulsar el 1-O y de los que están en el extranjero.

DESDE LA CÁRCEL

Las primeras palabras han sido las del expresidente de la ANC y del grupo de JxCat en el Parlament, Jordi Sànchez: "Cuando la ley no está al servicio de las personas, cualquiera puede llenar la maleta. Desde hace dos años me acompaña una maleta ligera, para que, cuando se abran las puertas de la prisión, pueda volver a estar con vosotros".

Jordi Cuixart ha explicado que él lleva una maleta "ligera para hacer un camino bien largo pero lleno de ternura y empatía para hacerlo juntos", mientras que en la maleta de la exconsellera Dolors Bassa hay una insignia de consellera para tener presente quién es y dónde está.

Las palabras de Jordi Turull sobre lo que lleva en su maleta dicen: "Lo que te llevas en la cabeza y en el corazón. Lo tienes que llenar de coraje, dignidad, determinación, convicciones, persistencia en el objetivo, gratitud y estima a todos. Muchos esperan ver a Catalunya libre".

Para Raül Romeva hay tres cosas que no pueden faltar en la maleta: la conciencia tranquila, la mirada larga y la determinación, mientras que en la de Josep Rull hay "intangibles poderosos para mantenerse en pie: La tenacidad, los ideales y la esperanza, y las fotos de mis hijos que son los que dan sentido a la lucha pacífica para ganar un país mejor. Una Catalunya libre".

Oriol Junqueras lleva en su maleta dignidad, orgullo y coraje, ha expresado; y en la maleta que Carme Forcadell se llevó a prisión hay "un bolígrafo para escribir el futuro en tinta lila (símbolo del feminismo). Un futuro de esperanza y dignidad, y el amor y el coraje" de las personas a las que quiere y que la quieren.

DESDE EL EXTRANJERO

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, ha explicado que se fue a Suiza de noche y corriendo, pero con ganas de luchar contra la injusticia, y allí ha descubierto que en Catalunya está "la determinación de un pueblo que no se detiene".

También se han emitido mensajes de los exconsellers en Bélgica, como Lluís Puig, Toni Comín --que ha recordado que a Bélgica se llevó las llaves de su casa en Barcelona con confianza de que algún día volverá con plena libertad--, Meritxell Serret --ha relatado que se fue para dos días sin saber que estaba yendo "directamente al exilio"-- y también del rapero Valtonyc, que ha ensalzado la democracia, la libertad y la responsabilidad colectiva.

Ha cerrado el vídeo el expresidente Carles Puigdemont, que ha dicho que se marchó a Bélgica consciente de la legitimidad del 1-O y la declaración de independencia, y de la "continuidad histórica de la institución que el Estado quería disuelta y cerrada" con el 155.

El acto ha concluido con la interpretación de Lax'n Busto y el himno 'Els Segadors', interpretado por las orquestas y coros que han intervenido durante el acto, tras lo que el público ha gritado 'Independencia'.