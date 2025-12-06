El acueducto de Can Cuiàs tendrá un paso para peatones que conecte Barcelona y Montcada

Imagen del proyecto - AJUNTAMENT DE BARCELONA

BARCELONA 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El acueducto de Can Cuiàs (1860) tendrá un paso para peatones para mejorar la conexión entre el barrio barcelonés de Ciutat Meridiana y el de Can Cuiàs, en Montcada i Reixac (Barcelona).

Las obras empezarán "próximamente", durarán 5 meses y tendrán un presupuesto de 2,08 millones de euros, informa este sábado el Ayuntamiento de Barcelona en un comunicado.

Se instalará una estructura metálica ligera apoyada sobre el acueducto y también un acabado de tarima de madera, tratada para uso exterior y antideslizante.

La obra, aprobada inicialmente y ahora en información pública, incluye la rehabilitación integral de la estructura (catalogada como bien cultural de interés local) e incluirá nueva iluminación y espacios de estancia.

El concejal de Nou Barris, Xavier Marcé, ha dicho que el paso para peatones es una "reivindicación histórica del vecindario, que durante años ha pedido una conexión segura y digna" entre los dos barrios.

El acueducto es una obra de fábrica de 106,4 metros de largo y 6 arcos de medio punto con 5 metros de radio, con una altura máxima en la zona central de 16,22 metros y un ancho total de 2 metros.