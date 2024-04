El acusado de intentar quemar a una pareja en Manresa (Barcelona) dice que una víctima quería matarlo

La otra acusada afirma que no presenció el incendio



BARCELONA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hombre acusado junto a una mujer de incendiar el rellano de la planta baja de un edificio de Manresa (Barcelona) presuntamente para intentar matar a una pareja ha afirmado que lo hizo porque el hombre "estaba a punto" de matarlo.

"Él tiró el bidón, llevaba un cuchillo y me quiso matar con el cuchillo. Cuando vi que estaba a punto de matarme, cogí el mechero y prendí fuego", ha declarado el acusado en la segunda jornada de juicio este jueves en la Audiencia de Barcelona.

El hombre ha explicado que llevaba un bidón de gasolina, según el para que el hombre "no se acercara" ya que habían tenido conflicto antes supuestamente le había agredido: por esta supuesta agresión, el acusado acudió a comisaría el día antes, pero no presentó denuncia, le llevaron al hospital y no le encontraron lesiones.

Al final del juicio, en el último turno de palabra, el acusado ha asegurado que el hombre le puso "el aparato genital en la boca", un extremo que no se ha comentado en todo el juicio y por lo tanto no se han aportado pruebas al respecto ni se ha interrogado a ninguno de los implicados sobre esto.

BIDÓN DE GASOLINA

Durante su interrogatorio, el acusado ha reconocido que llevaba un bidón de gasolina, como han explicado las víctimas y testigos que lo atestiguaron, pero ha negado que lo lanzara sobre el matrimonio que vivía en la planta baja con su bebé de dos semanas; según su versión, líquido se derramó porque el inquilino del piso supuestamente se abalanzó sobre él.

En la primera jornada del juicio, las víctimas y vecinos de la finca explicaron que el día antes por la noche el acusado ya se había presentado en la vivienda con una botella de gasolina y amenazando con quemar al hombre, algo que el acusado niega.

La mujer está acusada como cooperadora necesaria al presuntamente compincharse para forzar la puerta de la vivienda y que él pudiera acceder más fácilmente para prender el fuego, pero ha negado que colaborara ni presenciara el incendio: "Yo no estuve, estaba antes. No estuve en el momento del incendio y me quedé fuera".

Según ha afirmado, cuando llegó a la vivienda la puerta ya estaba abierta y entró porque conocía a la mujer que vivía allí, y al preguntársele por qué acudió al piso ha dicho que lo hizo "para que no tuvieran problemas" ante el conflicto que habían tenido el acusado y el vecino.

32 Y 19 AÑOS DE CÁRCEL

El juicio ha quedado visto para sentencia y la fiscal reclama 32 años de cárcel para el principal acusado, que está en prisión preventiva, y 19 años de prisión para la mujer, acusada en calidad de cooperadora necesaria.

La defensa del hombre ha esgrimido durante el juicio que el joven sigue tratamiento psiquiátrico en prisión, con lo que intenta conseguir un atenuante en la sentencia, si bien las forenses que han declarado han contado que no tiene antecedentes psiquiátricos antes del incendio por el que está en prisión.

Por su parte, la defensa de la mujer ha afirmado que es inocente y, durante el último turno de palabra, ella ha exigido "indemnización económica y moral" por los efectos de estar encausada, entre los que ha mencionado que no consigue trabajo y necesita tratamiento psicológico.