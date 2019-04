Colau lamenta que a Sánchez le hayan "temblado las piernas" para regular los alquileres

Actualizado 06/04/2019 16:13:13 CET

Asens dice que Sánchez "no es de fiar. Es un veleta" y pide el voto a socialistas y republicanos

BARCELONA, 6 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha lamentado que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le hayan "temblado las piernas en el último momento" para regular los alquileres en Barcelona, y ha criticado que se comprometiera a hacerlo tras la moción de censura y luego no cumpliera su promesa.

En el acto 'Guanyem per Avançar' este sábado en La Farga de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Colau también ha reprochado que el PSOE diga que "querrían pactar con Cs", un partido al que ha acusado de manifestarse con Vox y de estar en contra de perseguir el fraude fiscal, y de los servicios públicos.

La alcaldesa de la capital catalana ha criticado también a los partidos independentistas que "por motivos electoralistas han optado por el bloqueo" a los presupuestos generales, lo que ha tildado de vergüenza y ha añadido que la política de bloqueo no es una propuesta.

Ante unas 1.600 personas, según la organización, Colau ha afirmado que España no se puede permitir un gobierno de derechas, ha pedido recordar lo que ha hecho cada partido en los últimos años, y ha afeado a Sánchez que no apoyase la moción de censura impulsada por Unidos Podemos: "Lo que nos habríamos ahorrado si hubiéramos hecho esa moción".

También ha criticado que el Gobierno haya retenido al Open Arms en el Puerto de Barcelona a pesar de que, según ella, empezó muy bien la legislatura acogiendo al barco de salvamento 'Aquarius' en Valencia, pero ha lamentado: "Ha recibido presiones y otra vez le han temblado las piernas".

Colau ha reclamado también una ley de eutanasia en el próximo mandato, ha criticado la detención de Ángel Hernández, un hombre que ha ayudado a su mujer enferma a suicidarse, y ha defendido que "por encima del amor de Ángel está el Estado que tiene nombres y apellidos".

La alcaldesa ha criticado que el PSOE votara en contra de la aprobación de la ley de la eutanasia porque "dijo que el país no estaba preparado", y ha apelado a su responsabilidad para evitar el sufrimiento de muchas familias.

JAUME ASENS

En su intervención, el candidato de los comuns por Barcelona, en las elecciones generales, Jaume Asens, ha criticado que Pedro Sánchez "no es de fiar. Es un veleta", y le ha acusado de teñirse de naranja cuando pacta con Cs, y de llamar populista a Podemos.

"Rajoy fue presidente de Cataluña gracias a Pedro Sánchez", ha insistido Asens, que ha tildado esto de vergüenza histórica y ha pedido su apoyo a los votantes del PSOE que creen que este partido es un mal menor.

También ha apelado al voto de ERC y ha criticado a la formación por no ser "coherentes" y votar contra unos presupuestos generales sociales en el Congreso y de subir impuestos a las grandes fortunas en el Parlament de Cataluña.

"El voto del republicanismo efectivo es el nuestro, no el de gesticulaciones", ha destacado Asens, que ha acusado a ERC de copiarles medidas y reírse de ellos cuando decían que el referéndum era una pantalla pasada, y ahora lo defienden, según Asens.

También les ha criticado por "pactar con el transfugismo" y ha subrayado que no son creíbles, porque decían que no se volverían a presentar a unas elecciones generales, pero finalmente han decidido hacerlo.

"Sabemos que España sin Cataluña no avanza, y Cataluña no podrá decidir si no cambia España", ha opinado Asens, tras lo que ha criticado que la idea de la España irreformable es reaccionaria y que su partido es la punta de lanza de los cambios en España.

Asens ha defendido que su partido "no tiene grupos económicos, ni empresas mediáticas detrás", ha subrayado que van con las manos libres y sin haber hecho pactos con las elites, por lo que ha llamado a desafiar a las encuestas y a votar con esperanza y ha rechazado la política del mal menor.

David Zorrakino/Europa Press