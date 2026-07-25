Adif finaliza las tareas de reposición del terreno afectado por el socavón de Montcada (Barcelona)

Trabajos de reposición tras el socavón en el barrio de Vallbona de Barcelona - ADIF

BARCELONA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adif ha finalizado este sábado las operaciones de reposición del terreno que se vio afectado por un hundimiento la tarde del miércoles durante las obras de construcción de la integración ferroviaria de la línea Barcelona-Granollers, en el barrio Vallbona de Barcelona por las obras para soterrar el tren en Montcada i Reixac (Barcelona).

De este modo, y una vez se realicen todas las comprobaciones de seguridad, la infraestructura se ha puesto a disposición de Rodalies para que pueda programar las marchas en blanco previas al restablecimiento del servicio, informa Adif en un comunicado.

Por otra parte, la auscultación realizada en las infraestructuras ferroviarias y en las viviendas del entorno constatan que desde el miércoles hasta este sábado no se ha producido ningún tipo de movimiento o alteración del terreno, ni en la plataforma de vía ni en las estructuras de los edificios próximos a la zona afectada.

INTERVENCIÓN DE ADIF

Tras el hundimiento de tierras, Adif intervino para asegurar el terreno mediante el relleno de la pared inferior del pozo mediante 365 m3 de hormigón e inició los trabajos para cubrir el derrumbe, y una vez estabilizado el fondo del pozo, se posicionaron hasta dos bombas en la proximidad de la zona del hundimiento que han vertido 1.930 m3 de mortero, trabajando durante 24 horas al día.

El mortero y el hormigón ha sido suministrado por 4 plantas de diferentes empresas que ha sido transportado por camiones hormigonera que han realizado hasta 320 viajes.

Una vez finalizados estos trabajos de relleno y consolidación del socavón y su entorno, se han realizado otras pruebas y ensayos sobre la plataforma ferroviaria para comprobar su integridad, como ensayos con penetrómetros, sísmica y se ha pasado un georradar.

INVESTIGACIÓN

Desde antes del inicio de las obras de integración del ferrocarril en el barrio de Vallbona y a lo largo de la futura traza, Adif tenía desplegado un "amplio sistema de auscultación y monitorización del comportamiento y evolución tanto del terreno", de la plataforma de vía y de las edificaciones y viviendas próximas con el objetivo de comprobar posibles afectaciones con dispositivos como distanciómetros, prismas, clinómetros y dispositivos de nivelación.

Los resultados obtenidos desde el miércoles hasta este sábado concluyen que no se han detectado movimientos o alteraciones del terreno, del estado de la plataforma de vía o de las estructuras de los edificios de las viviendas próximas.

De forma paralela, Adif prosigue con la investigación técnica interna de las causas que originaron el hundimiento, que se ha producido en un espacio de especial complejidad geológica e hidrogeológica, por la existencia de diferentes tipos de material en el subsuelo y la influencia del nivel freático.