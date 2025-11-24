Adif pone en servicio las nuevas instalaciones de la estación de Fornells de la Selva (Girona)

Publicado: lunes, 24 noviembre 2025 15:02

GIRONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Adif ha puesto en servicio las nuevas instalaciones del apeadero ferroviario de Fornells de la Selva (Girona), con una inversión de casi 4 millones de euros, informa en un comunicado este lunes.

Las actuaciones acometidas, realizadas en el marco de la iniciativa Transformem Rodalies, tienen como objetivo incrementar las condiciones de accesibilidad y seguridad para los viajeros de este municipio de la comarca del Gironès.

La estación de Fornells de la Selva está situada en la línea de ancho convencional Barcelona-Figueres-Portbou, por la que circulan los servicios de las líneas R11 y RG1 de Rodalies.

En esta misma línea, Adif también está ejecutando obras de modernización y remodelación en las estaciones de Celrà, Bordils-Juià, Sant Jordi Desvalls, Camallera, Vilajuïga y Colera.

Incluyendo la actuación en Fornells de la Selva, la inversión movilizada en estas 7 estaciones asciende a 29,3 millones de euros.

