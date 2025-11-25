Adif y Reus (Tarragona) acuerdan mejorar la integración del ferrocarril en la ciudad

TARRAGONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Adif, Pedro Marco, y la alcaldesa de Reus (Tarragona), Sandra Guaita, han firmado un protocolo para mejorar la integración y permeabilidad del ferrocarril en la ciudad, informa la empresa este martes.

El acuerdo muestra "la voluntad de colaboración" para impulsar los estudios y actuaciones que permitan integrar en la trama urbana aquellos terrenos propiedad de Adif que resulten innecesarios para el servicio ferroviario.

Estos espacios suman 46.000 metros cuadrados y están ubicados cerca de la estación y a ambos lados de la vía, en las avenidas dels Jocs Olímpics y del Comerç.

Ambas partes trabajarán en una propuesta consensuada para materializar una modificación del planeamiento en el entorno de la estación que contribuya, con criterios de viabilidad económica, al desarrollo urbanístico de la zona.

Así, Adif señalará los suelos innecesarios para el servicio ferroviario, que serán transmitidos al consistorio, que a su vez redactará los instrumentos de ordenación que den cobertura urbanística a las actuaciones previstas, mayoritariamente zonas verdes, equipamientos y, en su caso, viviendas de protección oficial.