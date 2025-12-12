El Aeropuerto de Barcelona bate "nuevo récord" con más de 53 millones de pasajeros hasta noviembre

Archivo - Varias personas caminan con su equipaje en el Aeropuerto de Barcelona-El Prat. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat ha registrado 53,1 millones de pasajeros en los once primeros meses del año, un 4,3% más que entre enero y noviembre del año anterior y marcando una nueva "cifra récord" en el acumulado anual.

La infraestructura también ha anotado un "récord histórico" en un mes de noviembre, en el que el número de pasajeros ha alcanzado los 4,2 millones de personas, un 5,1% más que en el mismo mes de 2024, según ha informado Aena este viernes en un comunicado.

Del total de viajeros hasta noviembre, 53 millones de viajeros han volado en vuelos comerciales, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior, y de los cuales, 40 millones corresponden a viajeros internacionales, un 6% más, mientras que los 13 millones de pasajeros restantes son pasajeros nacionales.

En los once primeros meses del ejercicio, el número de vuelos también ha alcanzado "la cifra más alta registrada" hasta la fecha, con 333.006, un 3,7% más, de los cuales 26.753 operaciones corresponden solo a noviembre, un 2,8% más.

Respecto a las mercancías, el volumen de la carga hasta noviembre se sitúa en 183.400 toneladas, un 9,9% más, mientras que en el último mes la cifra aumentó un 21,1%, hasta las 18.350 toneladas.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en noviembre 40.293 pasajeros, elevando el acumulado anual hasta los 2,13 millones de pasajeros, un 9,5% más que entre enero y noviembre de 2024.

En cuanto a las operaciones, desde principios de año la infraestructura ha registrado 26.731 vuelos, un 16,2% más, de los cuales 1.582 vuelos se han efectuado en noviembre, un 14,1% por encima que en el mismo mes del año previo.

REUS (TARRAGONA)

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha incrementado un 22,2% el número de viajeros en noviembre, con un total de 5.406 pasajeros, y 1.486 operaciones.

Desde principios de año, el aeropuerto ha alcanzado 1,33 millones de viajeros, un 13,2% más, mientras que el número de vuelos ha alcanzado los 22.008, también un 5,1% más que el año anterior.

SABADELL (BARCELONA)

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha cerrado el acumulado de los once primeros meses del año con 4.578 pasajeros, de los que 395 han viajado en noviembre, y 57.928 operaciones, un 7,2% más, con 5.012 operaciones registradas en el último mes con datos.