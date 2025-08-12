El Aeropuerto de Barcelona supera los 5,5 millones de pasajeros en julio, un "récord mensual"

Archivo - Varias personas en el aeropuerto de Barcelona-El Prat - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

Girona-Costa Brava y Reus (Tarragona) también superan las cifras de pasajeros de julio de 2024

BARCELONA, 12 (EUROPA PRESS)

El Aeropuerto de Barcelona ha cerrado el mes de julio superando los 5,5 millones de pasajeros, lo que supone un aumento del 2,9% en relación con el mismo mes de 2024, un nuevo récord mensual tanto en términos absolutos como en un mes de julio.

Desde el inicio del año, el aeropuerto ha registrado más de 32,7 millones de pasajeros, un 4% más que entre enero y julio de 2024, suponiendo un nuevo récord en el acumulado anual, según informa Aena en un comunicado este martes.

De la cifra total de viajeros registrada en julio, 5,5 millones correspondieron a pasajeros comerciales, un 2,9% más, y, de ellos, 4,2 millones viajaron en vuelos internacionales, lo que supone un 5,1% más que durante el mismo mes de 2024, mientras que 1,3 millones lo hicieron en vuelos nacionales (un 3,3% menos).

En lo que llevamos de año, del total de pasajeros, más de 32,6 millones han viajado en vuelos comerciales, lo que representa un 4% más que entre enero y julio de 2024, y, de ellos, el número de viajeros internacionales ha sido de cerca de 24,5 millones, lo que un incremento del 5,5% respecto al mismo período del año pasado.

En cuanto a los nacionales, en los siete primeros meses de 2025 han pasado por el aeropuerto casi 8,2 millones de pasajeros, un 0,4% menos que en las mismas fechas de 2024.

OPERACIONES

Durante el mes de julio se han gestionado 33.660 operaciones, lo que representa una subida del 2,7% respecto al mismo mes de 2024, y supone un nuevo récord mensual tanto en términos absolutos como en un mes de julio.

En el acumulado de los siete meses que llevamos de año, la cifra de movimientos asciende hasta los 207.753 vuelos, un 4% más en comparación con los mismos meses de 2024 y lo que supone un nuevo récord en el acumulado anual.

Por lo que a carga se refiere, el mes pasado se transportaron 18.906 toneladas de mercancía, una cifra que supone un 17,6% más que en julio de 2024 y un nuevo récord mensual tanto en términos absolutos como en un mes de julio.

Entre enero y julio se han registrado 112.275 toneladas, un 6,7% más respecto al acumulado del mismo periodo de 2024 y un nuevo récord histórico en el acumulado anual.

GIRONA-COSTA BRAVA

El Aeropuerto de Girona-Costa Brava ha registrado en julio 327.075 pasajeros, mejorando un 14,1% los datos del año pasado.

En cuanto a despegues y aterrizajes, se han efectuado 3.261 operaciones, un 4,6% más comparado con julio del año pasado.

Desde principios de año, el aeropuerto ha alcanzado los 1,2 millones de pasajeros y las 15.982 operaciones, un 16,1% y un 23,6% más respectivamente.

REUS

El Aeropuerto de Reus (Tarragona) ha registrado en julio 222.453 pasajeros, un 11,5% más que en julio de 2024.

El número de operaciones durante el último mes ha sido de 2.789, un 10,4% más que en el mismo periodo del año pasado.

En el acumulado del año, el aeropuerto registra 744.432 pasajeros y 13.765 operaciones, un 12,3% más y un 0,4% menos que durante los siete primeros meses de 2024.

SABADELL

El Aeropuerto de Sabadell (Barcelona) ha registrado este último mes 5.998 operaciones, un 1,8% más que en julio de 2024.

En total, desde inicios de año, el aeropuerto ha gestionado 37.380 operaciones, un 7,6% más.

Con los 642 pasajeros registrados durante el mes de julio, el aeropuerto acumula en lo que llevamos de año 2.894 viajeros (-30,8%).