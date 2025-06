Afectaciones en las líneas T4, T5 y T6 de Tram por obras este sábado y del 16 al 19 de junio

BARCELONA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El servicio de las líneas T4, T5 y T6 de Tram se verá afectado este sábado y a partir del 16 hasta el 19 de junio por obras de mantenimiento, según informa Tram este viernes en un comunicado.

El sábado 14, por mantenimiento del arbolado, de 7 a 15 horas no habrá servicio de la T4 entre Glòries y El Maresme y de 7 a 12 horas, no habrá servicio de la T5 y T6 entre Auditori | Teatre Nacional y Can Jaumandreu.

Del lunes 16 de junio al jueves 19 de junio, el servicio de la línea T4 entre las paradas Glòries y Verdaguer finalizará a las 22 horas pero en el resto de la línea T4, entre Glòries y Estació de Sant Adrià se dará el servicio habitual hasta las 0 horas.