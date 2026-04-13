La afiliación a la Seguridad Social en Catalunya sube un 2,1% interanual en marzo

Imagen de las variaciones en la Seguridad Social según comarcas y municipios. - GOVERN DE LA GENERALITAT

BARCELONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de afiliados a la Seguridad Social en Catalunya ha aumentado en 76.870 personas en marzo respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un alza del 2,1% y sitúa el número total de afiliados en 3.693.425, informa el Govern en un comunicado este lunes.

Según los datos provisionales del Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), los aumentos más destacados, en términos relativos se han registrado en el Tarragonès (Tarragona), un 5,8%; el Baix Empordà y la Selva (Girona), un 4,6% en ambos casos; el Baix Camp (Tarragona), otro 4,5%, y el Baix Penedès (Tarragona), un 4,2%, mientras que el Priorat (Tarragona) es la única comarca en la que cae la afiliación, un 0,1%.

Por municipios, el número de afiliados ha aumentado en un 82% del total, o 778 municipios, con todos aquellas con más de 50.000 habitantes registrando un alza, mientras que ha disminuido en los 169 restantes.

EDAD, SEXO Y NACIONALIDAD

Por diferentes sexos, el número de mujeres afiliadas a la Seguridad Social en marzo en Catalunya ha aumentado en 38.055 y el de hombres en 38.815, lo que supone un incremento de 2,2% y 2%, respectivamente.

Respecto a la edad, el número de afiliados ha aumentado con más intensidad entre los más jóvenes, un 4,8%, y las personas de más de 55 años, otro 5%, mientras que se mantiene estable en el grupo entre 30 y 44 años.

Por nacionalidad, los afiliados de nacionalidad extranjera han aumentado un 5,8% interanual a cierre de marzo, mientras que en el caso de los afiliados de nacionalidad española, estos suben con menos intensidad, un 1,3%.

SECTORES ECONÓMICOS

Las afiliaciones han aumentado también un 2,1%, con todos los sectores económicos registrando un alza, a excepción de la construcción, en el que han disminuido un 1,8%, aunque el comunicado informa que esta variación "puede estar afectada por el hecho de que, a partir de enero de 2026, los resultados de la estadística se ofrecen según la nueva Classificació catalana d'activitats econòmiques".

En el sector servicios el aumento ha sido de un 2,5%, o 76.210 afiliaciones, en la industria de un 1,4%, o 6.885 afiliaciones más, y en la agricultura de otro 0,4%, o 195 más.

SUBIDA TAMBIÉN INTERMENSUAL

En términos intermensuales, el número de afiliados a la Seguridad Social también aumenta, un 0,6%, o 23.580 personas más en el conjunto de Catalunya.

En términos relativos, estos crecimientos han estados liderados por la Selva, un 5,6%, el Baix Empordà, un 5,3%, y el Tarragonés, otro 5,2%.