La Agència de l'Habitatge recibe del Govern 6 fincas para construir 200 viviendas en 6 municipios

La consellera de Territorio,Sílvia Paneque, en una rueda de prensa tras el Consell Executiu de este martes - EUROPA PRESS

BARCELONA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Generalitat ha autorizado la cesión gratuita de 6 fincas a la Agència de l'Habitatge de Catalunya para construir 200 viviendas, informa en un comunicado tras el Consell Executiu de este martes.

La cesión se enmarca en el Pla 50.000 del Govern y está inscrita en la reserva pública de solares, que tiene el objetivo de movilizar suelo para incrementar la oferta de vivienda.

Las fincas están en Tarragona, donde se construirán 147 viviendas; Xerta (Tarragona), con 15; Llançà (Girona), 15; Sant Vicenç de Castellet (Barcelona), 12; Esplugues de Llobregat (Barcelona), con 7, y Girona, 4.