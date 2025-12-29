Agricultores catalanes inician una tractorada para reclamar control de la fauna cinegética

Archivo - Un agente de Mosso d'Esquadra conversa con un agricultor en uno de los accesos a Mercabarna, a 13 de febrero de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La asociación de agricultores catalanes Unió de Pagesos (UP) ha iniciado este lunes una tractorada para reclamar a la Generalitat un mayor control de la fauna cinegética que además de "estropear los cultivos transmiten enfermedades" a sus rebaños y granjas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, el coordinador territorial de UP Lleida, Néstor Serra, ha señalado que los agricultores catalanes llevan "mucho tiempo avisando sobre la sobrepoblación de la fauna cinegética" pero el Govern no los ha escuchado hasta la proliferación de la peste porcina africana (PPA).

"Dejémonos de cuentos, que la fauna cinegética hace daño a nuestros cultivos y a nuestras granjas, como hemos visto últimamente, y esto se tiene que controlar", ha añadido Serra, que ha asegurado que si la Generalitat no les hace caso tendrán que apretar más.

Los agricultores catalanes han iniciado sobre las 9.30 horas una marcha lenta desde varios puntos de Catalunya con el objetivo de "colapsar" la C-25, conocida como Eje Transversal.

En concreto, la tractorada ha partido de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera y Lleida, y sobre las 12 horas se realizará la lectura de un manifiesto en Cervera (Lleida) y Gurb (Barcelona).