Ganaderos catalanes cuelgan un jabalí y un ciervo muertos en C-17 por exceso de fauna salvaje

Ganaderos catalanes cuelgan un jabalí y un ciervo en la C-17 por el exceso de fauna cinegética - EUROPA PRESS

GURB (BARCELONA), 29 (EUROPA PRESS)

Los agricultores catalanes que están participando este lunes en la tractorada convocada por Unió de Pagesos (UP) han colgado un jabalí y un ciervo muertos en la C-17, a la altura de Gurb (Barcelona), para reclamar a la Generalitat un mayor control de la fauna cinegética.

La jornada reivindicativa ha comenzado sobre las 9.30 horas con una marcha lenta de tractores para "colapsar" la C-25, conocida como Eje Transversal, partiendo de Riudellots de la Selva (Girona), Manresa (Barcelona), Cervera y Lleida, y sobre las 12 horas se ha leído un manifiesto en Cervera (Lleida) y Gurb.

Por la mañana, el coordinador territorial de UP Lleida, Néstor Serra, ha señalado que el sector lleva "mucho tiempo avisando sobre la sobrepoblación de la fauna cinegética" y ha criticado que el Govern no los ha escuchado hasta la proliferación de la peste porcina africana (PPA), con 27 casos positivos en jabalíes hallados en un radio de 6 kilómetros en el entorno de Collserola (Barcelona).