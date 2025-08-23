Agricultura detectó el doble de muertes de árboles en 2024 en Catalunya a causa de la sequía

Retirada de un arbol seco en el marco de las actuaciones - DEPARTAMENT DE AGRICULTURA

BARCELONA 23 Ago. (EUROPA PRESS) -

El doble de árboles murieron en bosques catalanes en 2024 respecto a los años 2022 y 2023, un 3,4%, por culpa de las desfavorables condiciones meteorológicas y la sequía acumulada.

Los datos se han registrado a través de una red de 383 parcelas con 9.000 árboles distribuidas sistemáticamente por todo el territorio, la Xarxa 8x8CAT, que monitorea anualmente la salud de los bosques, informa el Departament de Agricultura de la Generalitat en un comunicado este sábado.

La sequía acumulada en 2024 aumentó la mortalidad, especialmente en variedades como el pino rodeno, con un 7,1%, el alcornoque, con un 5,7% y el pino piñero con un 5,2%.

La defoliación es uno de los indicadores principales de la salud de los árboles y se constató que había empeorado en 66 parcelas, habiendo mejorado en 25, consolidando una "ligera tendencia de empeoramiento general".

Según el departament, el cambio climático está provocando cambios en el comportamiento de muchas especies autóctonas, "rompiendo los equilibrios naturales" y, además, las inspecciones indican que el estado fitosanitario de los bosques empeora sostenidamente.

En este sentido, destacan la importancia de una gestión forestal "sostenible", mediante una silvicultura activa que permita reducir la vulnerabilidad de los bosques frente a incendios o sequías.

UNA RED DE 383 PARCELAS

La Xarxa 8x8CAT está formada por 383 parcelas fijas separadas por una malla de 8x8 quilómetros, que proviene del sistema europeo ICP Forests.

Cada parcela la forman 24 árboles, de los que se analiza la defoliación y la fructificación, además de hacer un análisis fitosanitario y de las especies que conviven en la parcela.

El objetivo es, según informan, disponer de un diagnóstico continuado sobre la salud de los bosques, teniendo en cuenta la evolución espacial y temporal, gracias a una campaña de campo que desplaza a técnicos por toda Catalunya durante 6 meses.