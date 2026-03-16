Agricultura publica la II guía de los mejores aceites de oliva virgen extra de Catalunya

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Òscar Ordeig, en la presentación de la guía de mejores aceites de oliva virgen extra de Catalunya - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha presidido este lunes la presentación de la 'Guia dels Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya', herramienta que recoge y pone en valor los aceites de más calidad producidos en el territorio.

Ordeig ha remarcado que Catalunya quiere ser una "referencia mundial" en la producción de este aceite y ha añadido que pondrán al consumidor en el centro de las políticas para que pueda conocer los productos, y se creará un distintivo para que se pueda identificar los restaurantes que cocinan con aceite de oliva virgen extra de Catalunya, ha informado el Departamento en un comunicado.

Esta guía incluye 158 referencias de los mejores aceites de oliva virgen extra de la campaña 2025-2026, seleccionados a partir de las valoraciones del 'Panel de Tast Oficial d'Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya', con la colaboración del Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA).

La publicación ofrece información detallada sobre cada aceite, como la puntuación obtenida, la variedad, el perfil sensorial, la empresa productora y el origen e incorpora también contenidos sobre el valor gastronómico del aceite y las diferentes denominaciones de origen protegidas de Catalunya.

GUÍA RENOVADA Y ACCESIBLE

En esta segunda edición se ha trabajado en una guía mejorada, tanto en el formato impreso como en la versión digital, que es accesible e interactiva y facilita la consulta de toda la información asociada a cada aceite.

Esta guía forma parte de las actuaciones del 'Pla d'Acció de l'Oli d'Oliva de Catalunya 2024-2026' impulsado por el Govern, un plan en el que destacan otras iniciativas como la creación de los 'Premis Millors Olis d'Oliva Verge Extra de Catalunya' y la 'Nit de l'OOVE Català', que reconocen la excelencia de los productores.