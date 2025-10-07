Ordeig dice que se hará "lo imposible" para evitar el cierre de explotaciones por DNC

Archivo - El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

BARCELONA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha afirmado que el Govern hará "lo imposible" para evitar que ninguna explotación ganadera deba cerrar por los casos de Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) detectados en el Alt Empordà (Girona).

Lo ha dicho este martes en rueda de prensa junto a la directora general de Agricultura y Ganadería, Rosa Altisen, y el investigador del IRTA-CReSA, Enric Vidal, para explicar el inicio de la vacunación para frenar los casos de esta enfermedad que será este miércoles.

Ha recordado que el Govern ha aprobado una partida de 4 millones de euros para indemnizar a las explotaciones afectadas y ha explicado que se analizará caso por caso y que se tendrán en cuenta otros gastos y el tiempo de cada explotación para recuperar el potencial productivo, especialmente en las vacas de leche.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)