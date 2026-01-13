Alamany celebra el acuerdo Govern-ERC-Comuns para subir la tasa turística y "revertir" su impacto

Archivo - La secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, interviene durante la clausura del 30º Congreso de Esquerra Republicana (ERC) - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona y secretaria general de los republicanos, Elisenda Alamany, ha celebrado el acuerdo alcanzado entre el Govern, los Comuns y su partido para subir la tasa turística y así "revertir" el impacto del turismo.

Ha sostenido que el pacto es, especialmente, una "gran noticia para Barcelona" ya que permitirá a la ciudad combatir el impacto que tiene este fenómeno en la despersonalización y pérdida de identidad de la ciudad, en declaraciones a los medios de comunicación.

"Cuanto más paguen los turistas, menos pagarán los barceloneses", ha defendido Alamany, que ha recordado que gracias al acuerdo el gobierno de la capital catalana podrá cumplir con el acuerdo firmado con los republicanos para doblar la tasa hasta 2029.