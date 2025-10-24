Alamany (ERC) cree que si Barcelona no rehabilita en vivienda lo harán "los fondos de inversión"

Archivo - La secretaria general de ERC y líder en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha señalado este viernes que si el consistorio no apuesta por una política "muy ambiciosa de rehabilitación" en vivienda, esta la harán los fondos de inversión, para, según ella, alquilar o vender a expats el activo.

En una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press ha asegurado que ERC ha incluido en la propuesta para los presupuestos de la ciudad de 2026 una partida para la rehabilitación y otra partida para el tanteo y retracto, además de duplicar el recargo turístico hasta 2029 y crear el fondo de retorno turístico.

Preguntada por si teme que ERC sea percibida como el socio oficial de Collboni, ha expresado que esto le "da igual", que ERC sabe leer la ciudad mejor que ningún otro partido en Barcelona y ha remarcado que los republicanos han movido al PSC de sus posiciones inmovilistas, textualmente.