Alamany (ERC) pide a Gay que "baje a la Tierra" por sus declaraciones sobre vivienda en Barcelona

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Elisenda Alamany, ha pedido a la segunda teniente de alcalde, Maria Eugènia Gay, que "baje a la tierra" por sus declaraciones de este martes en que consideró que los propietarios tienen miedo de alquilar sus viviendas por inquilinos morosos.

Así lo ha afirmado la republicana este miércoles en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

"Que se relacione con los mortales que no pueden pagar alquiler, que comparten piso pese a tener trabajo, que reciben presión para abandonar su piso para vendérselo a 'expats'", ha expresado.