Albares afirma que el pacto UE-Mercosur es "un paso de gigante" hacia una Europa influyente

BARCELONA, 15 (EUROPA PRESS)

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado este viernes que el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur es "literalmente, un paso de gigante" hacia una Europa abierta, conectada e influyente.

Al clausurar la jornada 'Acuerdo UE-Mercosur: De la negociación a la acción' en el Palau Macaya de la Fundación La Caixa, ha añadido que el pacto abre "una nueva era" en la relación entre ambas regiones basada en el diálogo y el compromiso.

También ha dicho que continúa el proceso de ratificación del acuerdo y que va a requerir "gestiones y transparencia", y que trabajan con la Unión Europea y los países del Mercosur para que se ponga en marcha de forma ordenada.

"Es un acuerdo que, literalmente, escribe la Historia", y ha añadido que está a la altura de la transformación del orden internacional actual.

Ha asegurado que, en este entorno, el acuerdo "resultaba más necesario que nunca" y lo ha definido como la mejor respuesta al repliegue estatal, a los muros y al proteccionismo.

Para él, el pacto es "un éxito económico y político para ambas regiones", ya que diversificar mercados se ha convertido en una necesidad estratégica.

EL PAPEL DE ESPAÑA

Albares ha explicado que España ha tenido un papel protagonista en las negociaciones y que "siempre actúa desde la doble alma" europea y latinoamericana.

"Es un éxito para la visión que España tiene de la relación entre Europa y Latinoamérica", ha dicho, y ha destacado su peso exportador y la presencia empresarial en la región.

"LA REGIÓN MÁS EUROCOMPATIBLE"

Sin embargo, ha valorado "la vocación histórica y el papel que tiene España en Europa de tender puentes, acercar Europa a Latinoamérica y que Europa vea que Latinoamérica es la región más eurocompatible del mundo".

El ministro ha celebrado que el acuerdo "refleja de manera clara la contribución constante y constructiva de España en un proyecto europeo fuerte, soberano y comprometido con el mundo".