Albert (ERC) muestra preocupación por el "papel protagonista" de la extrema derecha en el CEO

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha expresado preocupación por los resultados de los partidos de extrema derecha, tras el barómetro del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO): "Nos preocupa el papel protagonista cada vez más importante que tiene la extrema derecha y la derecha extrema en todo el mundo y también ahora en estos momentos en Catalunya".

En una rueda de prensa este lunes, ha lamentado el crecimiento del "voto reaccionario en Catalunya", y ha dicho que para hacerle frente se debe abordar el malestar de una parte importante de la población y hablar de lo que preocupa a la gente.

Según el barómetro publicado este lunes, el PSC ganaría las elecciones catalanas con una horquilla de 38-40 escaños, seguido de ERC (22-23), mientras que Junts y Aliança Catalana (AC) empatarían en tercer lugar (19-20).

También ha dicho que Catalunya se ha construido a través de la cohesión, que cuando la ciudadanía no encuentra soluciones en entornos "tradicionales, busca alternativas", y que este auge, que no es exclusivo de Catalunya, tiene que ver con el descontento y la falta de respuestas de la política.

VALORACIÓN DEL GOVERN

De los resultados del CEO, Albert ha interpretado que el Govern "se estanca a la baja" y que no son percibidos por la población como un gobierno estable y útil.

"Los que habían venido a poner orden, los que representaban el orden y la buena gestión en este país, no se consolidan. Se consolidan claramente a la baja, no arrancan, no son percibidos por una parte importante del país como un gobierno estable, útil y que dé esa tranquilidad que tanto pregonaron", ha valorado.

RESULTADOS DE ERC

En contraposición, ha señalado que ERC es "el único partido no reaccionario que crece", y que lo hace tanto en los resultados en el Parlament como en el Congreso de los Diputados.

Preguntado por la valoración de su líder en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que tiene una valoración extraordinaria y, en alusión a críticas recibidas por parte de Junts, ha dicho que "si la gente le valora es porque habla de los problemas que preocupan a la gente en Catalunya y también en España".

"Alguien, a veces, utiliza la expresión de decir que es muy valorado en España. No, no, Gabriel Rufián es muy bien valorado a nivel español, pero también es muy bien valorado a nivel nacional, a nivel de Catalunya. Es un activo y es evidente que los datos así lo demuestran", ha sostenido.

Sin embargo, sobre la propuesta de Rufián de una lista unitaria de izquierdas para elecciones en el Congreso, ha dicho que es un caso en que tendría poco sentido, a diferencias de las elecciones europeas: "Hay sumas en política que no suman", ha zanjado.