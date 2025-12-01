Albert (ERC) pide a Illa que vuelva antes de México por la PPA: "Ha llegado antes la UME"

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, en rueda de prensa. - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Comunicación y portavoz de ERC, Isaac Albert, ha pedido que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, vuelva antes de su viaje oficial a México para atender presencialmente a las reuniones para gestionar la crisis de la peste porcina africana: "Ha llegado antes la UME que el Govern y eso no puede ser", ha reprochado.

En rueda de prensa este lunes, ha expresado el apoyo de ERC para "escuchar y ayudar" al sector y al Govern en esta emergencia, y ha añadido que no es momento de criticar y se ha mostrado partidario de que Illa dé explicaciones en sede parlamentaria.

"Lo que pedimos es que el Govern haga el trabajo, nosotros ayudaremos; que haga las preguntas y busque las respuestas correctas, nosotros también ayudaremos; que haga las propuestas necesarias para solucionarlo, nosotros también ayudaremos; que no dimita y que no externalice sus responsabilidades", ha subrayado.

Ha avisado de que la peste porcina africana supondrá una crisis económica para el sector primario catalán, que ha señalado que está tensionado y que necesitará apoyo: "Tenemos las gallinas confinadas, tenemos las vacas vacunadas, tenemos los cerdos perimetrados, la situación es complicada", ha alertado.

BONIFICACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO

El portavoz republicano también ha explicado que en el pleno del Parlament de esta semana interpelarán al Govern para saber si el Govern renovará la bonificación del 50% del transporte público, y ha avisado que "no está garantizada" esta bonificación para el año que viene.

"Los trabajadores y las clases medias, la ciudadanía de este país, necesitan que su Govern esté a su lado y les ayude. No hay mejor política progresista que bonificar el transporte público, nada mejor que no penalizar a los trabajadores para ir al trabajo o para ir a casa", ha asegurado Albert.