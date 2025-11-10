Albertí reivindica el verso de Sagarra con una nueva versión de 'La Corona d'Espines' en el TNC

BARCELONA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Sala Gran del Teatre Nacional de Catalunya (TNC) acogerá, del 13 de noviembre al 21 de diciembre, una nueva representación de 'La Corona d'Espines' de Josep Maria de Sagarra dirigida por Xavier Albertí, que ha reivindicado la figura de Sagarra y su escritura en verso, y ha asegurado que fue un "absoluto prodigio técnico".

Lo ha dicho en una rueda de prensa este lunes en el TNC, en la que ha explicado que es la cuarta vez que se verá visto la obra después de 1971, 1994 y la original, en 1930, en la que se basa esta versión, con una sola sílaba distinta.

Además de la dirección y composición musical de Albertí, 'La Corona d'Espines' cuenta con un reparto formado por Àngels Gonyalons, Abel Folk, Oriol Genís, Manel Barceló, Jan D. Casablancas, Jordi Domènech, Pau Oliver, Júlia Roch, Laia Valls, Rosa Vila y Roger Vilà.

La directora artística de TNC, Carme Portaceli, ha dicho que es "una de las obras más importantes" que producen este año y que cuentan con un reparto de lujo, así como con jóvenes extraordinarios a quienes están contentísimos de abrir la puerta, según ella.

'La Corona d'Espines' se sitúa en la Solsona (Lleida) de 1973, en el mismo momento que Luís XVI y María Antonieta eran guillotinados en Francia; los contextos históricos marcan la vida de unos personajes que se ven atravesados por cuestiones como la paternidad, la redención y la violencia sobre la mujer.

Albertí ha señalado que la imagen de la corona de espinas no quiere representar la vejación sino el autosacrificio y la redención para uno mismo y para la sociedad, entregando a los demás "una dimensión de libertad y compromiso global".

REIVINDICAR A SAGARRA

Albertí ha afirmado que es curioso --en sus palabras-- que Catalunya no tenga, en 2024, una biografía de Josep Maria de Sagarra: "Yo tengo aún la sensación de que no hemos sido capaces de articular de verdad una relación con el legado de nuestra tradición escénica".

Asimismo, ha apuntado que hay parte la intelectualidad catalana que tiene "certa pereza" sobre su figura, si bien ha explicado que la venta anticipada de entradas está yendo bien, por lo que no cree que esta sea la visión mayoritaria de la ciudadanía catalana.

"Quizás porque era de rancio abolengo, porque su madre venía de la nobleza tarraconense, quizás porque aceptó la condecoración de Alfonso X el Sabio otorgada por Franco, quizás porque hizo un pregón de La Mercè en lengua castellana en el balcón del Ayuntamiento en pleno franquismo. Por lo que sea, aún hay alguna gente que cree que Sagarra debe estar mejor en este limo ideológico que no en el lugar de los prohombres de la patria literaria.", ha reflexionado.

"Y cuando trabajas una partitura de la dimensión de 'La Corona d'Espines', te das cuenta del tesoro que tenemos. Sagarra no es peor que una parte muy importante de los grandes nombres de la literatura europea de su tiempo", ha añadido.

LA VISIÓN DE LOS ACTORES

Gonyalons ha dicho que el personaje que encara, Marta, es "desgraciadamente contemporáneo": una mujer que lucha contra el heteropatriarcado que no le permite decidir sobre sí misma, y que aborda cuestiones de maternidad, feminismo y redención, en palabras de la actriz.

Casablancas ha apuntado que para él ha sido "un viaje increíble de transformación y de redención", y ha señalado la importancia del concepto de familia en las muchas capas que tiene la obra, mientras Roch ha asegurado que puede ayudar a sanar un dolor ancestral femenino, textualmente.