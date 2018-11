Albiach (CatECP) no ve estrategia en el Govern y pide consenso amplio para pedir un referéndum

Publicado 16/11/2018 18:57:16 CET

BARCELONA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La líder de CatECP en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado este viernes que el Govern "no ha sabido aclarar" qué estrategia pretende seguir ante la actual situación política de Catalunya y ha pedido centrar el trabajo del Ejecutivo catalán con los grupos parlamentarios en su propuesta de pacto de claridad.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión que han mantenido en el Palau de la Generalitat el presidente, Quim Torra, con representantes de PSC-Units, comuns, JxCat y ERC como 'espacio de diálogo' para buscar acuerdos sobre los grandes retos de futuro de Catalunya.

"No nos lo han aclarado y salimos sin respuestas, porque para nosotros la solución no es la vía unilateral, que se ha demostrado fracasada, y tampoco lo es la reforma del Estatut que propone el PSC", porque no llega al 30% de apoyos en la sociedad, ha sostenido Albiach, que ha lamentado que Cs, PP y CUP no hayan acudido al encuentro.

Así, los comuns apuestan por consensuar, mediante este 'espacio de diálogo', qué tipo de referéndum conviene para que los catalanes decidan su futuro, que tiene que surgir de un amplio consenso, y que luego el Congreso de los Diputados elabore una ley de claridad parecida a la canadiense que aclare cómo llevar a cabo esa consulta.

Albiach ha revelado que Torra pretende volver a reunirse con los grupos parlamentarios y ha pedido que los próximos encuentros se aborden "con objetivos claros, plan de trabajo y órdenes del día" que puedan trabajarse con antelación paralelo a un frente antirepresivo de las fuerzas catalanas.