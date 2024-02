Albiach (comuns) afirma que el Govern no pagaría "ninguna indemnización" por parar el Hard Rock

Acusa a la Generalitat de "esconderse detrás de ciertas excusas que son falsas"



BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha afirmado que el Govern "no debería de pagar ninguna indemnización" por parar el proyecto del Hard Rock, después de que el viceconseller de Estrategia y Comunicación de la Generalitat, Sergi Sabrià, advirtiese de que echar atrás este proyecto comportaría que la Generalitat pagase compensaciones a las empresas privadas implicadas.

"El Govern se ha tenido que desdecir. Primero dijeron que debían pagar indemnizaciones, cuando es falso. No deberían pagar ninguna indemnización", ha criticado Albiach en una entrevista este miércoles en TV3 recogida por Europa Press, y se ha reafirmado en su exigencia al Govern de parar el Hard Rock como línea roja para apoyar los Presupuestos de la Generalitat de 2024.

Ha acusado al Ejecutivo catalán de "esconderse detrás de ciertas excusas que son falsas", y ha sostenido que la paralización de la modificación del Plan Director Urbanístico (PDU) del Hard Rock no es una decisión técnica sino que es política.

"No hay nada más político que el urbanismo", ha argumentado la líder de los comuns, que ha acusado al Govern de no liderar y de decir que su modelo no es el del Hard Rock, pero negándose a parar el proyecto.

"COMPRANDO LA AGENDA" DEL PSC

Albiach considera que el Ejecutivo de Pere Aragonès "está comprando la agenda, está comprando todas las exigencias, del PSC", que considera que está alineada con los intereses de la patronal Foment del Treball.

Preguntada por si teme que el Govern opte por buscar una abstención de Junts para conseguir aprobar las cuentas, ha respondido que los de Carles Puigdemont pusieron como requisito para los Presupuestos que se elimine el impuesto de sucesiones, "que aporta a las arcas de la Generalitat 1.200 millones de euros".

"Si el presidente Aragonès está dispuesto a eliminar un impuesto como es el de sucesiones, que es de los más redistributivos que hay, y a perder 1.200 millones de euros para hacer políticas sociales y económicas, creo que él lo deberá explicar", ha señalado.