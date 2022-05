Albiach (comuns) asegura que el recurso al CGE de la ley del catalán tiene "las patas muy cortas"

Cree que la CUP ha hecho afirmaciones "falsas" sobre la ley y les pide rectificar

BARCELONA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que el recurso de Vox, Cs y PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre la nueva ley en defensa del catalán en la escuela tiene "las patas muy cortas".

"Es una ley que está muy bien desplegada, que es muy sólida, que ha sido consultada con muchos expertos, muchos juristas. Por tanto yo pediría tranquilidad", ha afirmado en una entrevista este jueves en Ràdio 4 y La 2 recogida por Europa Press.

También ha criticado que Vox haya llevado el texto al CGE, ya que es la primera vez que recurre ante este organismo: "Hasta ahora el CGE era un chiringuito catalán" para Vox, ha afeado Albiach.

Ha explicado que el Govern podría aprobar el decreto ley sobre el catalán el lunes, a la espera de que se pronuncie el CGE, y a un día de que finalice el plazo fijado por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) --el 31 de mayo-- para aplicar la sentencia del 25% de castellano en las aulas.

Albiach ha afirmado que "no debería de haber ningún problema" por parte de los comuns para convalidar este decreto en el Parlament, aunque ha concretado que aún no lo ha visto y deberán mirar antes su contenido, y ha reconocido que no sabe si habla o no de porcentajes de castellano y catalán.

Sobre la nueva ley, acordada entre PSC-Units, ERC, Junts y comuns, Albiach ha sostenido que no establece el castellano como lengua vehicular, sino como lengua de aprendizaje: "Si quisiéramos decir que es vehicular, lo habríamos dicho", ha dicho al ser preguntada por las palabras de la portavoz socialista, Alícia Romero, que situó como sinónimos lengua vehicular y curricular.

Albiach ha criticado que la CUP acuse a los grupos impulsores de la ley de acabar con la inmersión lingüística, ha asegurado que los 'cupaires' han hecho "afirmaciones que faltan a la verdad y que son falsas", y les ha pedido que rectifiquen al respecto.

BALANCE DE UN AÑO DE GOVERN

La líder de los comuns ha asegurado que en el año que lleva de legislatura el Ejecutivo catalán "se mueve entre la parálisis y los macroproyectos, y el proceso independentista no está por ninguna parte", y ha añadido que tener a Junts como socio no es un buen negocio, porque es imprevisible, en sus palabras.

"El Govern acabará cayendo por su propio peso", ha vaticinado Albiach, ya que considera que el resultado de los sucesivos gobiernos de ERC y Junts no ha sido bueno.