Albiach (comuns) cree que el Govern "debe ir con una propuesta" sobre ampliar el Aeropuerto

BARCELONA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha pedido al presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, que aclare su posición sobre la ampliación del Aeropuerto del Prat, ya que considera que el Govern "debe ir con una propuesta" a la mesa institucional para abordar este asunto.

"No pueden ir solo a escuchar", ha reprochado Albiach en su intervención en el pleno del Parlament tras la comparecencia de Aragonès para explicar la composición del nuevo Govern, y ha insistido en que el Ejecutivo no se puede poner de perfil ni esconder detrás de otras instituciones, ha sostenido que en la sesión de control no ha quedado clara su postura, y ha pedido que tengan una propuesta adaptada al siglo XXI y en consonancia con el movimiento ecologista.

También ha celebrado que se haya creado una Conselleria de Feminismos y que por primera vez haya más mujeres que hombres en el Govern, pero ha reprochado que los departamentos con alto peso, como la Presidencia, Vicepresidencia, Economía, Salud, Educación e Interior "están en manos de hombres".

La líder morada ha criticado que "hace demasiado tiempo que el discurso y el relato no van de la mano" en el Govern catalán, y ve contradictorio que la consellera de Justicia, Lourdes Ciuró, que tendrá entre sus competencias las políticas de vivienda, votase a favor de la ley sobre desahucios en el Congreso.

"Este Govern no genera confianza", ha sostenido Albiach, que asegura que no sabe si las transformaciones de las que habla son solo discursivas y que no se sabe si convocará la mesa de partidos del Parlament antes de celebrar a la mesa de diálogo sobre el conflicto catalán.