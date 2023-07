Albiach (comuns) dice que amnistía y referéndum "están encima de la mesa negociadora" con Junts

Dice que Asens "ya está trabajando e interlocutando" con ERC y Junts

BARCELONA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns, Jéssica Albiach, ha dicho que la amnistía y el referéndum de autodeterminación "están encima de la mesa negociadora" con Junts para la investidura del presidente en funciones y candidato del PSOE, Pedro Sánchez.

"Evidentemente ya están encima de la mesa porque lo ha puesto una de las partes, y a partir de ahí lo que tenemos que encontrar son fórmulas para que Catalunya avance", ha subrayado en una entrevista en TVE de este jueves recogida por Europa Press.

Ha calificado de lógico que Junts y ERC se sienten en la mesa con una "posición de máximos", ha afirmado que está convencida de que hay la mejor predisposición por los dos lados y ha pedido generosidad a las partes y discreción en el proceso.

Albiach también ha explicado que el dirigente de los comuns Jaume Asens "ya está trabajando e interlocutando con dirigentes" de Junts, y ha señalado --en sus palabras-- que las negociaciones durarán semanas, incluso meses.

Por ello, ha afirmado que el votante independentista que "no quería negociación para tener un gobierno progresista, directamente no ha votado" y ha avisado de que no pueden regalar una oportunidad al PP y a Vox.