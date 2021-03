Albiach (comuns) entiende que Aragonès no participe en la visita del Rey y Sánchez a Seat

Pide generosidad a Illa para evitar repetir la fórmula Junts-ERC

BARCELONA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha asegurado que entiende que el vicepresidente del Govern en funciones, Pere Aragonès, no participe este viernes en la visita del Rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la planta de Seat en Martorell (Barcelona

"Entiendo perfectamente que Pere Aragonès no participe en el acto en el que viene el Rey. Lo que da muy mala imagen en el exterior son los comportamientos de la Familia Real o de una institución como la Monarquía. Salimos a uno o dos escándalos por semana, y esto perjudica la imagen del país en el exterior", ha sostenido en una entrevista en TVE recogida por Europa Press.

Según Albiach, si Felipe VI quisiera cortar de raíz todo lo relacionado con su padre, el Rey emérito, tendría que dar explicaciones: "Tendría que decir: tenemos un problema grade, yo voy a rendir cuentas; quiero que se mejore la transparencia de una institución como la Monarquía; que inviolabilidad no equivale a inmunidad, y terminar con el delito de injurias a la Corona".

En relación a las negociaciones para formar Govern, considera que ERC sigue "demasiado enganchada" a Junts, por lo que les ha invitado a despegarse de ellos y a plantearse la fórmula de un Ejecutivo catalán con los republicanos, los comuns y el apoyo externo del PSC.

También ha pedido generosidad al candidato del PSC, Salvador Illa, para que no se repita la fórmula de gobierno de la presente legislatura, entre Junts y ERC: "Illa insiste en que tiene que ser presidente. Entiendo que has ganado las elecciones, pero también entiende que si te empeñas y no cedes, estaremos en el mismo escenario de 2017".

RECHAZA UN GOVERN A CUATRO

Sin embargo, cree que los socialistas "no moverán ficha hasta que ERC no se desligue de Junts", y ha rechazado de nuevo la fórmula de Aragonès de configurar un Govern de ERC, Junts, comuns y la CUP.

"Aragonès insiste en una fórmula a cuatro. Vengo diciendo, incluso antes de la campaña, que esta fórmula no sucederá nunca. Tenemos proyectos antagónicos con Junts en materia social y económica, y tienen un nacionalismo excluyente, en el que le sobramos todos los que no somos independentistas", ha zanjado.