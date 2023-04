Albiach (comuns) llama al PSOE a "recapacitar" y limitar los alquileres con la Ley de Vivienda

"No hay ley posible si no es limitando los precios de alquiler"

BARCELONA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La líder de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha llamado al PSOE a "recapacitar" y limitar el precio del alquiler en la Ley de Vivienda, que considera el gran escollo en la negociación de esta normativa, que era uno de los compromisos del acuerdo de investidura entre socialistas y Unidas Podemos (UP).

En una entrevista de Europa Press, ha sostenido que "no hay ley posible si no es limitando los precios de alquiler", y que no va de ideologías políticas ni partidos de una necesidad generalizada que está castigando a las familias.

También considera que hay un problema con las hipotecas: "No puede ser que ahora los bancos estén teniendo unos intereses y unos beneficios extraordinarios y hay familias que están sufriendo porque la cuota de las hipotecas variables puede subir incluso 300 euros al mes".

"El PSOE no hace; se le obliga a hacer", ha reprochado la dirigente de los comuns, que ha insistido en que la regulación del precio de la vivienda es un compromiso recogido en el acuerdo del Gobierno de coalición y en que los acuerdos están para cumplirlos.

JOAN CLOS

Además, ha criticado que "el gran referente o la gran inspiración del PSOE en materia de vivienda no son los sindicatos de inquilinas, no es escuchar la voz de la ciudadanía que lo está pasando mal, sino que es un señor que se llama Joan Clos, líder de la patronal inmobiliaria" y exministro y exalcalde de Barcelona.

"Lo que está haciendo es defender los intereses de los especuladores inmobiliarios, de los grandes tenedores y no garantizar el derecho de la ciudadanía", ha criticado Albiach, que ha asegurado que hay 4.000 entidades en España que están reclamando esta regulación del alquiler y también ha recordado que el derecho a una vivienda digna está recogido en la Constitución.

FEIJÓO "DE MODERADO NO TIENE NADA"

Albiach también ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de quien ha dicho que "de moderado no tiene nada" en comparación con su predecesor al frente del partido, Pablo Casado, cuando se cumple un año del relevo en la cúpula de los populares.

Ha sostenido que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene fuerza para "marcar la agenda, incluso las declaraciones del señor Feijóo", y no ve diferencias entre el PP de Casado y el de Feijóo, sino que cree que es el mismo partido de siempre.

También ha avisado de que la abstención del PP en la moción de censura del candidato de Vox, Ramón Tamames, "no deja de ser una puerta abierta a pactar con Vox, igual que han hecho en Castilla y León, en un próximo Gobierno central después de unas elecciones generales".